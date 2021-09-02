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Общество2 сентября 2021 13:16

Мэрия Уфы отменила разрешение на использование земли под крематорий

Это постановление еще в 2020 году подписал Ульфат Мустафин
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Мэрия Уфы отменила постановление о выделении земли под крематорий

Мэрия Уфы отменила постановление о выделении земли под крематорий

Администрация Уфы отменила постановление о разрешении использовать землю в поселке Новоалександровка под строительство крематория. Как следует из документа, подписанного 1 сентября исполняющим обязанности мэра Маратом Гайфуллиным, решение было принято в связи с изменениями правил землепользования и застройки.

Отмененное постановление еще в апреле 2020 года заверил мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин. В документе шла речь о предоставлении участка площадью 18 гектаров управлению земельных и имущественных отношений города.

Напомним, 26 августа текущего года мэрия утвердила проект планировки крематория в Новоалександровке.