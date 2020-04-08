Власти Уфы определили участок для строительства крематория
Мэрия Уфы вернулась к идее построить в городе крематорий. На сайте городской администрации накануне, 7 апреля, появилось постановление, подписанное мэром Уфы Ульфатом Мустафиным, о предоставлении участка в Орджоникидзевском районе столицы под строительство крематория. Речь идет о почти 18 гектарах земли к югу от улицы Парижской коммуны в Новоалександровке.
Документ предоставляет управлению земельных и имущественных отношений мэрии право на этот "условно разрешённый вид использования земельного участка".
Построить объект планируется к концу 2021 года, уточняет "Ъ-Уфа" со ссылкой на источник, знакомый с позицией мэрии по крематорию.
Напомним, ранее власти выделили 1000 мест на Северном кладбище города для захоронения людей, умерших с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU