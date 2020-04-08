Власти Уфы определили участок для строительства крематория

8 Апр 2020 2020-04-08T07:01:05+03:00

Расположен он в Новоалександровке

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Мэрия Уфы вернулась к идее построить в городе крематорий. На сайте городской администрации накануне, 7 апреля, появилось постановление, подписанное мэром Уфы Ульфатом Мустафиным, о предоставлении участка в Орджоникидзевском районе столицы под строительство крематория. Речь идет о почти 18 гектарах земли к югу от улицы Парижской коммуны в Новоалександровке.

Документ предоставляет управлению земельных и имущественных отношений мэрии право на этот "условно разрешённый вид использования земельного участка".

Построить объект планируется к концу 2021 года, уточняет "Ъ-Уфа" со ссылкой на источник, знакомый с позицией мэрии по крематорию.

Напомним, ранее власти выделили 1000 мест на Северном кладбище города для захоронения людей, умерших с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU