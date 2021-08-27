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Общество27 августа 2021 9:34

Мэрия Уфы утвердила проект крематория

Похоронный комплекс планируется разместить в Новоалександровке
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Мэрия издала постановление об утверждении проекта крематория

Мэрия издала постановление об утверждении проекта крематория

Мэрия Уфы утвердила проект планировки крематория в поселке Новоалександровка в Орджоникидзевском районе. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте администрации города.

Власти башкирской столицы планируют разместить крематорий вдоль улицы Парижской Коммуны. Проект планировки предусматривает снос недвижимости на площади 1,9 тыс кв.м – в том числе ветхих домов садового товарищества.

Помимо самого здания крематория, в Новоалександровке будут построены площадки ожидания для участников траурных процессий, обслуживающие постройки, элементы благоустройства, парковочные места, стоянки общественного транспорта, кладбище и мемориальный комплекс.

Общая площадь территории, которая будет использоваться под строительство объектов крематория и инженерных сетей для них, составляет 162 гектара.

Напомним, ранее "КП-Уфа" уже писала о проекте нового крематория и выяснила, нужен ли он вообще городу.