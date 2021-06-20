Гульназ Асаева купила квартиру в Казани

Фото: https://www.instagram.com/asaeva_official/

Певица из Башкирии Гульназ Асаева и ее жених Вильдан Шамсутдинов приобрели жилплощадь в Казани.

Исполнительница и ее возлюбленный уже давно метались между Уфой и Казанью. Покупка недвижимости в столице Татарстана, по всей видимости определило будущее пары – в скором времени они могут полноценно переехать в Казань.

- Сидим на полу своей квартиры, и не можем поверить, что всё это происходит с нами. Круто осознавать, что в свои 23 года мы смогли это сделать. Мы очень много работали, и продолжаем работать, круто, когда вдвоём добиваемся своих целей, - пишет певица в соцсетях.

Напомним, что летом 2020 года Гульназ Асаева и Вильдан Шамсутдинов прочитали никах (церемония мусульманской свадьбы - Ред) в Уфе.