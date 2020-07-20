Вильдан Шамсутдинов – жених певицы Гульназ Асаевой: биография, что о нем известно

20 Июль 2020 2020-07-20T19:39:01+03:00

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В субботу, 18 июля, стало известно, что восходящие звезды башкирской эстрады Вильдан Шамсутдинов и Гульназ Асаева сыграли никах. Объясняем, кто этот молодой человек, который стал избранником Гульназ.

БИОГРАФИЯ ВИЛЬДАНА ШАМСУТДИНОВА

Шамсутдинов Вильдан Ильдарович родился 4 августа 1996 года в селе Новомурапталово в Куюргазинском районе Башкирии. Позже молодой человек переехал в Оренбург, который был территориально ближе к его родному селу, чем Уфа. После окончания школы Вильдан стал студентом Оренбургского колледжа культуры и искусств, но после бросил его и переехал в Казань, где начал жить с 2015 года. Уже в столице Татарстана Вильдан поступил в Казанский государственный институт культуры на театральный факультет.

Примерно с 2016 года Вильдан Шамсутдинов начал записывать песни профессионального качества. Одновременно с этим парень начал выступать на сценах Татарстана и Башкирии. Вскоре Вильдан Шамсутдинов, взявший себе псевдоним Villi, начал сотрудничать с еще одним музыкантом из Башкирии – Радиком Юльякшиным и стал участником его лейбла. Сейчас Вильдан не участвует ни в каких музыкальных объединениях.

По всей видимости, в этот период Вильдан и познакомился с будущей невестой Гульназ Асаевой, которая как и он радует фанатов башкирской эстрады своим вокалом.

ИСТОЧНИК KP.RU