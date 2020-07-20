2020-07-20T19:39:01+03:00
Общество

Вильдан Шамсутдинов – жених певицы Гульназ Асаевой: биография, что о нем известно

Рассказываем подробности жизни избранника башкирской красавицы
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Вильдан Шамсутдинов – жених певицы Гульназ Асаевой: биография, что о нем известноВильдан Шамсутдинов – жених певицы Гульназ Асаевой: биография, что о нем известно
Изменить размер текста:

В субботу, 18 июля, стало известно, что восходящие звезды башкирской эстрады Вильдан Шамсутдинов и Гульназ Асаева сыграли никах. Объясняем, кто этот молодой человек, который стал избранником Гульназ.

БИОГРАФИЯ ВИЛЬДАНА ШАМСУТДИНОВА

Шамсутдинов Вильдан Ильдарович родился 4 августа 1996 года в селе Новомурапталово в Куюргазинском районе Башкирии. Позже молодой человек переехал в Оренбург, который был территориально ближе к его родному селу, чем Уфа. После окончания школы Вильдан стал студентом Оренбургского колледжа культуры и искусств, но после бросил его и переехал в Казань, где начал жить с 2015 года. Уже в столице Татарстана Вильдан поступил в Казанский государственный институт культуры на театральный факультет.

Примерно с 2016 года Вильдан Шамсутдинов начал записывать песни профессионального качества. Одновременно с этим парень начал выступать на сценах Татарстана и Башкирии. Вскоре Вильдан Шамсутдинов, взявший себе псевдоним Villi, начал сотрудничать с еще одним музыкантом из Башкирии – Радиком Юльякшиным и стал участником его лейбла. Сейчас Вильдан не участвует ни в каких музыкальных объединениях.

По всей видимости, в этот период Вильдан и познакомился с будущей невестой Гульназ Асаевой, которая как и он радует фанатов башкирской эстрады своим вокалом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве 29-летняя уроженка Башкирии выпала с 11 этажа, когда мыла окна
Вильдан Шамсутдинов – жених певицы Гульназ Асаевой: биография, что о нем известно
В Башкирии грузовой поезд сбил 17-летнюю студентку
Волонтеры прекратили искать пропавшую 29-летнюю уфимку
Произошел конфликт из-за девушки: подробности жестокого убийства уфимца в центре города
Молодого уфимца задержали по подозрению в убийстве мужчины на оживленной улице в центре города
В Башкирии прекратили поиски семьи с маленьким ребенком
В Башкирии оспариваются результаты аукциона по отбору подрядчика для строительства спиртзавода
«Бессмертный полк 2020» в Башкирии перенесли: стало известно, на какую дату
Почти половина проверенных аттракционов в Башкирии оказалась небезопасной
Власти Башкирии назвали проблему, которая «подрывает имидж региона»
Жительница Башкирии зарезала мужа, защищаясь от него
Уфимка заявила в полицию о пропаже мэра Ульфата Мустафина, потому что он перестал отвечать ей в WhatsApp
МЧС Башкирии предупредило о шквалистом усилении ветра, грозе и ливнях
Власти Башкирии не видят оснований для ослабления режима повышенной готовности по коронавирусу
Бывший главврач Белорецкой ЦРБ продолжит карьеру на руководящем посту в Минздраве
«Нам нужны добровольцы!»: родные пропавшей 10-летней девочки из Башкирии просят помощи в поисках
Житель Башкирии зарезал двоих человек в общежитии и скрылся с места преступления
В Башкирии умерла 21-летняя девушка, которая впала в кому после аварии с грузовиком
Стало известно, на что чаще всего жалуются жители Башкирии в соцсетях