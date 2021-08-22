«Это никуда не денется»: мама из Башкирии, потерявшая малыша в роддоме, рассказала, как переживает трагедию

Виктория признается, что многое после трагедии потеряло в жизни смысл. Фото: соцсети

34-летняя жительница Стерлитамакского района Виктория И. рассказала, как тяжело она и ее семья переживает случившуюся трагедию. В соцсетях она опубликовала новый пост, где рассказала, как тяжело просыпаться по утрам и понимать, что это не было страшным сном. Сейчас Виктория старается держаться ради своих детей, но и это не всегда удается.

— Это никуда не денется, с этим жить всю жизнь. Вместе с моим ребенком убили меня, я уже никогда не буду прежней. Лишили моих детей родного и близкого человека, маленького братика. Боюсь представить, что сейчас внутри у моих детей происходит, они знают всю правду, - признается женщина.

На память о малыше у женщины осталась только бирка из роддома. Фото: соцсети

Виктория поблагодарила неравнодушных людей, которые выразили свое сочувствие и поддержали ее, а также выразила надежду, что через 40 дней боль немного приглушится, и будет легче.

Напомним, эта страшная трагедия произошла в минувший понедельник в стерлитамакском перинатальном центре. Викторию И. и 29-летнюю уроженку Мияков Алину А. прооперировали, сделав им кесарево сечение. Вечером Виктория вышла на пару минут из палаты, а Алина схватила ее новорожденного сына, которого принесли на кормление, и выбросила его в окно с 3 этажа. Малыш погиб на месте. Позже выяснится, что за день до родов Алину выписали из психоневрологического диспансера, где она лежала с депрессией. Сейчас женщина уверяет, что ничего не помнит и просит отпустить ее домой и отдать ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», и отправили женщину на 2 месяца под стражу: все это время она будет находиться в ПНД. В свою очередь мать убитого малыша заявила, что она прощает врачей роддома и саму «невменяемую женщину».