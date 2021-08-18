В Уфе из-за строительства студенческого кампуса снесут часть самого древнего района города

Фото: Рустем Ахунов

Накануне правительство России одобрило проект создания нового студенческого кампуса в Уфе – соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Стоимость строительства оценивается в 18 млрд рублей. По данным башкирского правительства, 60 процентов суммы выделят из федеральной казны.

Согласно проекту, межвузовский кампус, где будут проживать не менее трех тысяч студентов, будет воздвигнут в квартале, ограниченном улицами Карла Маркса, Тукаева, Заки Валиди и частично на территории самого древнего района Уфы – Архиерейской слободы. К слову, там же появится и новый жилой квартал с бизнес-центром и парком.

Накануне в прямом эфире телеканала БСТ представители республиканских властей провели специальный брифинг, где раскрыли подробности проекта. Так, в очередной раз прозвучало обещание снести часть Архиерейки и расселить ее жителей.

Ранее «КП-Уфа» писала о реакции местных жителей на решение кабмина. В откровенной беседе с нашим изданием один из уроженцев слободы заявил, что снести частный сектор на склоне горы обещают уже более полувека, а обещания звучали из уст четырех руководителей региона подряд.