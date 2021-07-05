Самый древний район Уфы застроят многоэтажками и сделают там парк

Ранее власти Башкирии обещали построить на территории этого квартала студенческий кампус Фото: Рустем АХУНОВ

Накануне уфимская мэрия разрешила «Республиканскому градостроительному центру» разработать проект межевания территории самого древнего района города – Архиерейки. Согласно постановлению городской администрации, под межевание попадет территория, ограниченная улицами Набережная, Генерал-губернатора Перовского, Заки Валиди, Карла Маркса, Тукаева, Местные Дубнячки и «проектируемыми улицами» в Кировском районе Уфы. Проще говоря, в районе знаменитого оврага под окнами Белого дома должны появиться несколько новых улиц.

В документе за подписью мэра Уфы Сергея Грекова говорится, что ориентировочная площадь территории, на которой планируется застройка – 48,2 гектара городских земель. Заказчик, а это, напомним, «Республиканский градостроительный центр», должен провести на Архиерейке инженерные изыскания и определить границы объектов культурного наследия.

Итак, что же планируют строить на территории древнейшего района Уфы? В официальных документах содержится ответ и на этот вопрос. В ходе межевания территории весь район поделят на несколько зон, в каждой из которых, в случае утверждения этого проекта, планируется что-то построить.

Например, одна из зон после межевания станет стройплощадкой для многоэтажек. В постановлении мэрии так и говорится: «зона многоэтажной застройки жилыми домами». Где конкретно планируется строительство, пока совершенно не ясно – никакого проекта ведь еще нет.

Другая зона на территории сегодняшней Архиерейки станет «деловой» - там должен будет появиться некий общественно-деловой центр. Там должны будут располагаться «объекты социального, культурного, спортивного назначений». Отдельно в мэрии прописали, что эти объекты не должны превышать высоту объектов культурного наследия, рядом с которыми они будут располагаться. Проще говоря, все эти объекты появятся рядом со старинными зданиями и высотой будут явно не выше трехэтажного дома.

Ну и наконец, по проекту межевания на территории Архиерейки должен будет появиться новый парк.

Напомним, несколько месяцев назад власти Башкирии вновь заговорили о частичном сносе частного сектора, расположенного на высоком берегу реки Белая прямо под окнами Белого дома и строительстве там студенческого кампуса. Тогда «Комсомолка» опросила местных жителей, что же они думают о таком развитии событий. Как оказалось, подобные разговоры ведутся едва ли не полвека и еще ни один из градоначальников и руководителей республики не довел дело до конца.

К слову, частный сектор на высоком берегу Белой ранее называли Архиерейской слободой, и он до сих пор считается самым древним сохранившимся кварталом Уфы.