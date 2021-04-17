В Уфе посреди частного сектора хотят построить современный студенческий кампус – что об этом думают местные

Жители Архиерейской слободы не уверены, что планы правительства осуществятся Фото: Рустем АХУНОВ

Недавно власти Башкирии внезапно передумали строить гигантский межвузовский кампус в микрорайоне «Дема-10» и выбрали для него новое место. Теперь самой перспективной площадкой для будущего студенческого городка называют район бывшего завода имени Кирова и частный сектор в Архиерейской слободе. Ранее в администрации главы республики отмечали, что проект хотят реализовать к 2024 году и планы все еще в силе.

Как поясняли «Комсомолке» в пресс-службе главы Башкирии, на сегодняшний день речи о проекте застройки пока не идет. То, что представили на суд общественности всего лишь идея.

И так, власти задумали перестроить здание бывшего завода имени Кирова, что неподалеку от южного склона уфимской горы. Также, по всей видимости, будет затронута часть микрорайона Архиерейка, или, как раньше называли это место, Архиерейской слободы. «Комсомолка» отправилась в частный сектор, расположенный прямо под окнами башкирского Белого дома, чтобы выяснить, что об этой идее думают местные жители.

ВИЛАМИ ПО ВОДЕ

Как оказалось, жители Архиерейки относятся к такой задумке с иронией. А все потому, что за последние без малого 40 лет в жизни слободы мало что поменялось. Хотя интерес к этом месту, так или иначе, проявляли почти все руководители республики.

- Я маленький еще был, видел здесь Шакирова (Мидхат Шакиров, руководил регионом с 1969 по 1987 годы), а потом и Рахимова и Хамитова. Все они спускались сюда, осматривались и все на этом, - рассказывает местный житель Марат.

По его словам, последний авариный дом в Архиерейке расселили в 1991 году. Причем ветхое здание снесли, а на его месте построили новый дом.

- Что касается строительства здесь якобы студенческого кампуса – это как вилами по воде. Во-первых, здесь такая скала непредсказуемая – она известковая и размывается водой. У меня вот бетонный забор на обрыве, так за ним глаз да глаз нужен. Во-вторых, денег на строительство студенческого городка еще не выделили. Поэтому рано вообще об этом говорить. А насчет самой идеи – мне она не мешает. Главное, чтобы меня это не касалось, мой забор не передвигали и так далее. Лишь бы проект не во вред другим был, - отмечает Марат.

БЕЗ ВНИМАНИЯ

Другой житель Архиерейской слободы, 70-летний Зуфар, также считает, что строительство студенческого городка посреди частного сектора – это всего лишь идея. По его мнению, она напоминает давнюю мечту властей расселить частный сектор с южного склона уфимской горы. К слову, разговоры об этом вновь завели примерно 15 лет назад. Но дальше них дело так и не продвинулось.

- По телевизору вроде, ничего такого не говорили, - улыбается пенсионер.

По словам Зуфара, условия жизни на улице Местные Дубнячки, где он родился и вырос, не так давно «стали получше» - там провели воду и газ.

- Я ведь здесь родился, помню, как раньше было. Мне вот 70 лет уже, а я в семье младший – старшему у нас 84 года. И все мы тут до сих пор живем. Дети тоже пока здесь, один только на Севере, - говорит местный житель.

В откровенной беседе с «КП-Уфа» пенсионер отметил, что даже во времена советской власти судьбой Архиерейки никто особо и не интересовался. И местные жители уверены, что вряд ли это произойдет сейчас.