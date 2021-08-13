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Общество13 августа 2021 9:21

Путепровод над железной дорогой в уфимском Зинино будет построен во второй половине 2023 года

Он будет четырехполосным, его длина составит 106 метров
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Путепровод над железной дорогой в уфимском поселке Зинино будет построен в третьем квартале 2023 года. Об этом сообщила городская администрация.

Напомним, необходимость в строительство путепровода возникла в связи с тем, что существующий регулируемый жд-переезд не справляется с транспортным потоком. Кроме того, на нем участились аварийные ситуации.

Путепровод, возведение которого началось в июне, соединит развязку на федеральной трассе М-5 и Нагаевское шоссе. В проектной документации предусмотрено строительство новой автодороги, боковых и подмостовых проездов, съездов и коммуникаций. Четырехполосный путепровод длиной в 106 метров будет расположен в двухстах метрах от действующего жд-переезда. Стоимость всего объекта составит 484 млн рублей.

Сейчас подрядчик устраивает фундаменты опор путепровода – это 56 буронабивных свай.