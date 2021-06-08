В Уфе приступят к строительству путепровода через ж/д пути в Зинино

В среднем за сутки через него проходит более 25 тысяч автомобилей.

Свершилось – в мэрии сегодня, 8 июня, сообщили, что начинается строительство путепровода через Зининский переезд. Отметим, что направление в сторону Зинино и Нагаево одно из самых проблемных в Уфе. Из-за железнодорожного переезда здесь каждый день собирается огромная пробка не только в час-пик. В среднем за сутки через него проходит более 25 тысяч автомобилей.

К строительству нового путепровода приступят в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний день проводятся процедуры по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ. Муниципальный контракт планируют заключить до конца июня 2021 года.

Сам путепровод будет расположен в 200 метрах от действующего железнодорожного переезда, длина его 106 метров. По плану он будет четырехполосным – в каждую сторону по две полосы.

Сдать объект планируют до 31 июля 2023 года. После того, как его откроют, проезд через ж/д переезд будет демонтирован.