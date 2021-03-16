Путепровод на жд-переезде в Нагаево обойдется Уфе в 484 млн рублей

Проект путепровода // фото: мэрия Уфы

В Уфе в этом году планируется начать строительство путепровода на железнодорожном переезде в районе поселка Нагаево. Стоимость проекта оценивается в 484 млн рублей.

Необходимость в путепроводе возникла по нескольким причинам, главные из которых – это стремительное развитие и заселение микрорайона Нагаево и повышенная аварийность на жд-переезде. Об этом на оперативке в мэрии сообщил и. о. начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе:

– На территории микрорайона Нагаево проживает около 25 тысяч человек. При этом в летний период количество проживающих значительно увеличивается […]. В ближайшие пять лет население будет составлять 35-40 тысяч жителей, – сказал чиновник. – Единственным въездом на данную территорию является Нагаевское шоссе с регулируемым железнодорожным переездом. В часы пик время ожидания на переезде составляет 50-60 минут. В среднем за сутки через данный железнодорожный переезд проходит более 50 тысяч автомобилей. На данном участке зафиксированы неоднократные аварийные ситуации, в том числе с летальным исходом.

Путепровод, который построят в 50 метрах от жд-переезда, уже спроектирован. Объект будут возводить в два этапа:

1. Строительство 1,5-километровой автодороги от транспортной развязки на трассе М-5 до примыкания к Нагаевскому шоссе, включая путепровод на четыре полосы;

2. Реконструкция Нагаевского шоссе на участке в 1,8 км – до пересечения улиц Парковой и Рощинской.

По словам Константина Паппе, первый этап будет завершен только в 2023 году. Кто именно займется строительством путепровода, пока неизвестно – подрядчик еще не определен.