По пять тысяч рублей башкирские депутаты перечислят на тушение лесных пожаров

Напомним, что на территории республики, в четырех районах, уже неделю бушуют лесные пожары.

Депутаты Курултая Башкирии перечислят по пять тысяч рублей на тушение лесных пожаров сообщает «Ъ-Уфа». Такая идея пришла Константину Толкачеву. Известно, что собранные деньги будут потрачены на покупку продуктов для волонтеров и горюче-смазочных материалов для автомобилей.

Также один из чиновников пояснил изданию, что средства просят выделять не из собственных доходов, а из тех денег, которые они ежеквартально получают из бюджета республики на «депутатские расходы».

- Каждый квартал депутатам выдают по 15 тысяч руб. На месяц, получается, 5 тысяч рублей. Лично я их обычно трачу на покупку конвертов и отправку писем, - заявил спикер.

Напомним, что на территории республики, в четырех районах, уже неделю бушуют лесные пожары. Сегодня в Хайбуллинский район, который пострадал больше всего, вылетел Радий Хабиров.