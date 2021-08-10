Видео – вертолет Хабирова заметили на месте лесных пожаров в Башкирии

Фото: сообщество «КушТау on-line»

Радий Хабиров лично прилетел на место лесных пожаров в Башкирии.

Видеозапись с пролетающей воздушной машиной появилась в сообществе «КушТау on-line». Местные жители, помогающие сотрудникам МЧС бороться с огнем, предположили, что внутри вертолета находится глава Башкирии Радий Хабиров.

Одновременно с этим уже другими кадрами поделился сам Хабиров. Он выложил фотографию из салона вертолета. Внутри он изучает карту местности в компании руководителя Госкомитета Башкирии Фарита Гумерова, чиновника администрации Азата Бадранова и еще нескольких мужчин.

Смотреть видеосюжет Вертолет Радия Хабирова заметили в районах лесных пожаров

- Пока оцениваем ситуацию сверху, выводы сделаем на земле, - гласит подпись к снимку.

Напомним, что на территории республики уже несколько дней бушуют лесные пожары. Под удар стихии уже попали как минимум четыре района – Бурзянский, Хайбуллинский, Зилаирский и Зианчуринский.