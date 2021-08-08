В Башкирии скончалась 14-летняя девочка, которую придавило сорванной ураганом крышей

Во время урагана мимо проходила 14-летняя школьница, ее придавило крышей.

Сегодня утром, 8 августа, в Белебее скончалась 14-летняя Настя, которую 20 июля придавило сорванной ураганом крышей. Об этом сообщил глава администрации района Артур Зарипов.

- Недавно Настя ушла. Это уже точно. Невозможно найти таких слов, чтобы хоть на каплю облегчить боль родным и близким. Можно только догадываться, как вам сейчас тяжело. Примите искренние соболезнования, - написал чиновник в соцсети.

Несколькими часами ранее Зарипов писал на странице, что Настя находится в тяжелом состоянии, что «нужно готовиться к худшему».

Напомним, что ЧП произошло 20 июля. В Белебее разбушевался сильный ветер и снес крышу торгового центра. В этот момент мимо проходила 14-летняя школьница, ее придавило крышей. Почти 3 недели врачи боролись за ее жизнь, но все тщетно.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.