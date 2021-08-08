«Надо готовиться к худшему»: известно о состоянии девочки, которую придавило сорванной ураганом крышей в Башкирии

Эта крыша упала на 14-летнюю школьницу, которая в этот момент проходила мимо.

Стало известно о состоянии 14-летней девочки, которую вечером 20 июля в Бижбуляке придавило сорванной ураганом крышей. К сожалению, новости неутешительные, глава администрации района Артур Зарипов призвал готовиться к худшему.

- Давно не писал по этому поводу, и не знаю, как это сделать. Вчера долго разговаривал с ее мамой. Новости, к сожалению, неутешительные. Анализы с каждым днем становятся все хуже и хуже. Надо готовиться к худшему варианту. Сейчас Ирине, маме девочки, как никогда нужны слова поддержки близких и друзей. Много писать не буду, потому что не знаю, о чем писать, - написал Зарипов у себя на странице в 6 утра в воскресенье.

Напомним, что ЧП произошло 20 июля на улице Победы. Здесь во время порывистого ветра сорвало кровлю крыши со здания торгового центра. Эта крыша упала на 14-летнюю школьницу, которая в этот момент проходила мимо. Несовершеннолетняя тогда получила различные телесные повреждения и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.