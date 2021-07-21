В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за девочки, которая пострадала от сорванной ураганом крыши

фото: СК РБ

В Бижбулякском районе Башкирии возбуждено уголовное дело по факту травмирования 14-летней девочки. В подростка попал фрагмент крыши торгового центра, которую сорвало ураганным ветром. Инцидент произошел в селе Бижбуляк.

– Вечером 20 июля 2021 на улице Победы села Бижбуляк во время порывистого ветра сорвало кровлю крыши со здания торгового центра, которая упала на проходившую мимо 14-летнюю девочку, в результате ей были причинены различные телесные повреждения, после чего она была госпитализирована в тяжелом состоянии, – озвучили версию следствия в ведомстве.

Уголовное дело заведено по статье об оказании услуг, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас следователи допрашивают очевидцев и работников торгового центра. Они также намерены изучить техническую документацию здания и выяснить, насколько оно соответствует строительным нормам и требованиям безопасности.