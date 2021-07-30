На мусорном полигоне под Уфой снова вспыхнул пожар

фото: мэрия Уфы

Ранним утром 30 июля на мусорном полигоне в поселке Новые Черкассы снова вспыхнул пожар. Об этом сообщила городская администрация.

На свалке произошло горение мусора общей площадью 150 кв. м, а также резины на площади 50 кв. м. В ликвидации пожара участвовали 11 единиц техники от пожарной охраны, регоператора полигона (МУП «Спецавтохозяйство по уборке города») и коммунальщиков из уфимской администрации.

– Пожар был локализован в 04:56. Открытое горение ликвидировано в 05:34. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия выясняются, – передала мэрия.

Напомним, с мая 2021 года это уже третье возгорание на полигоне в Черкассах. Предыдущие пожары были сильнее – они стали причинами ухудшения качества воздуха и появления смога в Уфе. В начале июля глава Башкирии Радий Хабиров пригрозил увольнением руководству МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» в случае повторного пожара на свалке.