Под Уфой вновь загорелся мусорный полигон

Фото: БашДТП Уфа

Сегодня, 20 июня, в поселке Новые Черкассы вновь загорелся мусорный полигон. Местные жители засняли на видео поднимающийся над свалкой дым и выложили ролик в социальные сети. На данный момент пожар уже локализован на площади 0,015 гектаров, сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе МЧС по Башкирии.

По данным экстренного ведомства, сейчас на месте возгорания работают семь единиц техники – от МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» два бульдозера и две поливочные машины от городской администрации. Общая площадь мусорного полигона в Новых Черкассах составляет 50 гектаров.

Напомним, ранее этот мусорный полигон уже горел – в конце мая этого года площадь возгорания составила 300 квадратных метров.