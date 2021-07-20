Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Курбан-байрамом

Сегодня все мусульмане будут молиться о здоровье и благополучии своих близких

Сегодня жители Башкирии отмечают священный мусульманский праздник Курбан-байрам. Радий Хабиров поздравил жителей республики с этим праздником, отметив, что Башкирия всегда отличалась верностью духовным традициям, уважением и почитанием старшего поколения, стремлением к крепким семейным устоям и добрососедскими отношениями в многонациональной республике

- Многогранная деятельность мусульманской уммы (общины – Ред.) нашей республики помогает духовному просвещению людей, воспитанию молодежи, развитию благотворительности. Религиозные общины проявляют ответственность в борьбе с распространением коронавируса, поддерживают семьи, пострадавшие от опасной инфекции, - подчеркнул Радий Хабиров.

Напомним, что сегодня в Уфе будут действовать две площадки для забоя жертвенного скота – в поселке Зинино и на территории бывшего «Северного автовокзала». Уфимцев просят соблюдать в мечетях социальную дистанцию и носить защитные маски, а тем, кто старше 65 лет или имеют хронические заболевания, лучше оставаться дома.