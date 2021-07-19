Какие ограничения ждут жителей Уфы во время Курбан-байрама

В мечетях нужно соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски

Уже завтра, 20 июля, жители Башкирии будут праздновать священный для мусульман Курбан-байрам. В Уфе для жертвенных приношений выделили две площадки – в поселке Зинино и на территории бывшего «Северного автовокзала», а все верующие в этот день отправятся в мечети, чтобы совершить праздничную молитву.

К сожалению, пандемия коронавируса продолжает вносить коррективы в проведение массовых мероприятий. В Духовном управлении мусульман Башкирии рассказали, какие антиковидные ограничения будут вводиться во время праздничных мероприятий.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ТЕРМОМЕТРИЯ

Чтобы избежать распространения коронавируса, в мечетях и на площадках для жертвоприношений нужно следовать санитарно-эпидемиологическим нормам.

Во всех мечетях накануне праздника и перед самим праздничным намазом будет проведена тщательная влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, обеззараживающих воздух. Во время проведения праздничной хутбы и намаза все помещения будут проветриваться. На входе в мечеть будет измеряться температура, также посетителям раздадут защитные маски. Повсюду будут установлены дозаторы с антисептиком для обработки рук.

В ДУМ республики предупредили, что в мечетях верующим необходимо соблюдать социальную дистанцию, а вот традиционное праздничное угощение лучше организовать дома в кругу семьи и близких.

- Одновременное пребывание граждан, включая священнослужителей и работников, в культовых объектах не будет превышать 100 человек. Для остальных верующих представится возможность провести праздничные молитвы во внутренних дворах мечетей, - дополнили в уфимской городской администрации.

Что касается лиц старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания – им лучше оставаться дома и воздержаться от посещения мечети и площадок для жертвоприношений. Тоже самое касается тех, у кого есть симптомы ОРВИ, или они недавно контактировали с зараженными ковидом.

- Вышеприведенные меры безопасности уже показали свою эффективность во время празднования Ураза-байрама. Уверены, что и нынешний праздник не будет омрачен — на все воля Всевышнего! - заверили в Духовном управлении мусульман Башкирии.