Как будет праздноваться Курбан-байрам-2021 в Уфе

Нельзя производить забой на глазах у других животных

Во вторник 20 июля жители Башкирии будут отмечать один из главных мусульманских праздников Курбан-байрам – священный праздник жертвоприношения. Полностью этот праздник называется Ид аль-адха: он отмечается через 70 дней после Ураза-байрама и означает окончание хаджа.

Этот день мусульмане начинают с омовения, после чего одевают свою самую праздничную одежду и отправляются в мечеть на утреннюю молитву, а после – на специальные площадки для жертвоприношений.

ГДЕ ПРОВОДЯТСЯ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

В 2021 году в Уфе организовано 2 площадки для жертвоприношений: в поселке Зинино и на территории бывшего Северного автовокзала. Жертвоприношения можно приносить 20, 21, 22 и до заката 23 июля. Считается, что с первой каплей крови жертвенного животного человеку прощаются его грехи, а мясом положено угощать гостей и нуждающихся.

В Духовном управлении мусульман Башкирии отмечают, что приносить в жертву можно только овец, баранов, козлов и коз, коров и быков и верблюдов. При этом верблюд должен быть пятилетнего возраста; корова или бык — двухлетними; коза или баран — годовалыми или шестимесячными (если внешне похожи на годовалых). Животные обязательно должны быть здоровыми, без травм, увечий или каких-либо инфекций.

Во время самого жертвоприношения нельзя использовать тупой нож или точить его на глазах у животного, делать забой на глазах у других животных, тащить их к месту заклания силой или причинять дополнительные мучение. Нельзя отрезать жертвенному животному голову или начинать его разделывать до того, пока оно еще подает признаки жизни.

КУДА СХОДИТЬ ПОМОЛИТЬСЯ?

Отправиться на праздничную молитву в мечеть в Уфе можно по следующим адресам:

- Мечеть «Ихлас», ул. Сочинская, 43.

- Мечеть «Рамадан», ул. Бабушкина, 3.

- Мечеть «Мадина Инорс», ул. Фронтовых Бригад, 10, что корп.25.

- Мечеть «Фатхислам», Агрономическая 1/19.

- Мечеть «Асия», Сосновская 1/1.

- Мечеть в деревне Атаевка, Альпийская, 8.

- Мечеть «Иман Нуры», 2-й Школьный пер., 1Б, село Миловка.

- Исламский колледж им. Марьям Султановой, Мустая Карима, 3.

- Мечеть «Марьям», ул. Герцена, 1Д

- Первая Соборная мечеть города Уфа, ул. Тукаева, 52.

- Мечеть «Гуфран», ул. Алтайская, 19.

- Мечеть «Хамза», ул. Гагарина, 16.

- Мечеть «Мадина», ул. Гатчинская, 1

- Мечеть «Ляля-Тюльпан», ул. Комарова, 5.