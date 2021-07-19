В Минсельхозе Башкирии рассказали, сколько пчел погибло из-за обработки рапсовых полей

Единственный выход из этой ситуации – своевременное оповещение пасечников Фото: Олег УКЛАДОВ

Недавно пчеловоды со всей Башкирии пожаловались на массовую гибель пчел из-за обработки полей и лесов от вредителей. Причиной этого специалисты называли несогласованность действий аграриев и самих пасечников – пчелы садились на обработанные пестицидами поля и погибали. В Минсельхозе Башкирии «КП-Уфа» объяснили, что одной из причин массовой гибели пчел стала обработка химикатами рапсовых полей.

- Как и все высокобелковые культуры, яровой рапс сильно повреждается вредителями, поэтому за вегетационный период необходимо проводить до 3-4 обработок инсектицидами. Иначе аграрии понесут большие потери, что серьезно ударит по их экономике. В то же время пчелы посещают поля с яровым рапсом, так как он является медоносом. И запретить это сделать насекомым, сами понимаете, невозможно, - пояснили в министерстве сельского хозяйства Башкирии «Комсомолке».

Единственный выход из этой ситуации – своевременное оповещение пасечников. В начале июня на специальном совещании было принято решение – сообщать пчеловодам о распылении химикатов за пять дней.

Всего по данным Минсельхоза Башкирии на 21 июня 2021 года было известно, что в результате обработки рапса в республике частично пострадали 2682 и погибли 32 пчелосемьи (это около 0,68% от общего числа пчелосемей). Компенсацию за гибель насекомых пчеловоды получат только в том случае, если докажут, что пчелы погибли именно из-за химикатов, которыми обрабатывали поля.

Напомним, накануне в управлении Россельхознадзора Башкирии также назвали предположительную причину массовой гибели пчел в районах республики. Их версия сходится с Минсельхозом республики.