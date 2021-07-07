Почему в Башкирии несколько лет подряд массово гибнут пчелы

Пасечники считают, что во всем виноваты аграрии и лесники, обрабатывающие поля и леса пестицидами Фото: Олег УКЛАДОВ

Несколько лет подряд в разных районах Башкирии пчеловоды жалуются на массовую гибель пчел. Все как один винят в происходящем аграриев и сотрудников минлесхоза, которые обрабатывают поля и леса химикатами. По мнению пасечников из-за этого и умирают эти благородные насекомые. Вопреки тому, что о проблеме знают как сами пчеловоды, так и местные власти и даже контролирующие органы, решить ее до сих пор не удается. На вопрос что же происходит и как предотвратить гибель башкирских пчел попытались ответить на пресс-конференции, организованной в «КоммерсантЪ-Уфа». На встрече присутствовали пчеловоды-любители, ученые и представители органов власти.

ЦЕЛЫЙ РАЙОН БЕЗ МЕДА

По словам председателя башкирского отделения союза пчеловодов России Алексея Самойлова, в этом году пасечникам и аграриям удалось наладить относительно устойчивое взаимодействие. Вместе они создали группу в мессенджере, где фермеры заранее предупреждают пчеловодов о том, что собираются распылять пестициды.

- В этом году у нас была обработка лесов от шелкопряда в пяти районах юга и Зауралья в Башкирии. В ходе этой обработки было очень много нарушений и со стороны минлесхоза, и со стороны непосредственно исполнителей работ. Не было заранее оповещения, не было графика работ. Все леса в районах были разбиты по кварталам и лесничествам, но когда и куда полетит самолет в тот или иной день – это было неизвестно, - рассказал о том, как проходила обработка лесов в Кугарчинском районе Башкирии Алексей Самойлов.

Как отметил пчеловод, обработку химикатами от шелкопряда проводили фактически одновременно во всех лесничествах, из-за чего пасечникам приходилось постоянно «переезжать». То есть перевозить ульи с места на место, чтобы пчелы не погибли. В итоге, в какой-то момент пасечники решили привезти все пчелосемьи в райцентр. Но даже эта мера не спасла Кугарчинских пчел от массового истребления. Бригада сельхозавиации стала распрыскивать токсичный препарат неподалеку от райцентра в дневное время, тогда как должны были делать это ночью.

- Как мы, пчеловоды делаем вывод, этот токсичный препарат очень легкий. Ночью он опускается в лес и его туда затягивает. А в дневное время это облако очень долго висит в воздухе и по малейшему мановению летит туда, куда дует ветер. К нашему несчастью, это в тот день облако опустилось на Мраково, куда ранее пчеловоды и свезли всех пчел. И у нас произошла массовая гибель пчелы. То есть мы проснулись 3-го числа утром и увидели, что на прилетных досках (деталь улья – Ред.) у нас горы мертвых пчел, - вспоминает Алексей Самойлов.

Пасечники Кугарчинского района после всех этих злоключений написали коллективную жалобу в прокуратуру. 4066 пчелосемей лишились «летных пчел», то есть тех самых насекомых, которые питают улей нектаром и около 70 пчелосемей полностью погибли.

- Когда гибнет летная пчела, то пчеловод в этом году полностью остается без меда, - отметил председатель башкирского отделения союза пчеловодов России.

Только в Кугарчинском районе Башкирии этим летом погибло до 70 пчелосемьей Фото: Иван ПРОХОРОВ

БОРЬБА С НЕПАРНЫМ ШЕЛКОПРЯДОМ

В ответ на эту душераздирающую историю начальник отдела охраны и защиты леса минлесхоза Башкирии Диниль Ахметов заявил, что ведомство начало обработку лесов с 15 мая 2021 года и «население было предупреждено должным образом». Более того, сотрудники лесхозов и исполнители действовали строго в рамках законодательства при обработке лесов от непарного шелкопряда в районах республики.

- Обработка очагов непарного шелкопряда проводилась наземным способом на площади более 98 тысяч гектаров и авиационным способом на площади 139,6 тысяч гектаров, - подчеркнул Диниль Ахметов.

Следующим слово взял директор «Рослесозащита» - Центра защиты леса Башкирии Артур Мифтахов. Он обрушился с резкой критикой на самих пчеловодов, которые неоднократно обвиняли именно эту организацию в нарушении графика обработки лесов от паразитов.

- Когда начали гибнуть пчелы на территории республики? В 2017-м году. Тогда никаких обработок в лесах не было. И в 2018-м тоже не было. Чего же вы тогда на нас нападаете? – задал вопрос пчеловодам Артур Мифтахов.

Директор Центра защиты леса отметил, что в 2018-м году в Бурзянском районе Башкирии без всяких обработок лесов от паразитов погибло 60% пчелосемей.

- Первые сигналы о том, что нужно работать (обрабатывать леса от вредителей – Ред.) появились в 2019 году. В 2020 году на съезде пчеловодов республики необходимость проведения этих работ и территория, где их нужно проводить, были мной озвучены. На этом съезде пчеловоды сами просили: защитите наши липовые леса! Вопрос такой: чем мы будем их защищать? Есть ли такие механизмы, с помощью которых можно такие площади лесов защитить? На 2021 год площадь очага (поражения непарным шелкопрядом – Ред.) составила 470 тысяч гектаров, - пояснил Артур Мифтахов.

Он также подчеркнул, что процесс нападения непарного шелкопряда на леса растянется как минимум на два года. Именно из-за размножения и миграции этого вредителя в ряде районов Башкирии еще в мае был введен режим ЧС и определена стратегия по борьбе с непарным шелкопрядом – опрыскивание лесов с земли и с воздуха.

- Все это делается в рамках закона, который должны соблюдать все. В том числе, пчеловоды, - подчеркнул Мифтахов.

ОПАСНЫЙ, НО ЕДИНСТВЕННЫЙ

Бурную дискуссию между представителями власти и пчеловодами вызвал тот факт, что леса на территории Башкирии обрабатывали единственным разрешенным для этих целей препаратом – клонрином. Это пестицид, который внесен в государственный каталог разрешенных препаратов, предназначенных для борьбы с непарным шелкопрядом.

По словам Артура Мифтахова, когда специалисты проводили обработку Кугарчинских лесов клонрином, никакие нормативы не были нарушены. Напротив, представитель «Рослесозащиты» отмечает, что все пчеловоды, которые заранее подготовились к обработке лесов от непарного шелкопряда и «спрятали» своих пчел, не потеряли ни одну пчелосемью. Однако назвать точную причину массовой гибели пчел он назвать затруднился.

Свой доклад о положении дел на начало июля 2021 года зачитал и представитель Россельхознадзора по Башкирии Рустам Галиев.

- На сегодняшний день по данным Россельхознадзора в 60 хозяйствах частично пострадало 2562 и погибло 32 пчелосемьи, - рассказал Галиев.

Чиновник также отметил, что сразу после сообщений от пчеловодов о массовой гибели пчел, на места выехали представители всех профильных ведомств. Специалисты отобрали 113 проб в лесах, полях и в ульях и направили их в лаборатории на изучение. Как оказалось, в 44 пробах обнаружили следы препарата клонрин. По мнению специалистов, именно этот пестицид тогда послужил причиной гибели пчел.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Рустам Галиев подчеркнул, что согласно федеральному закону, который вступил в силу 29 июня 2021 года, Россельхознадзор будет тщательно следить за всеми случаями обработки полей пестицидами и создаст специальную информационную систему, заранее предупреждающую всех пчеловодов. Таким образом, власти планируют свести к минимуму ущерб пасекам от обработки сельхозугодий.

Сегодняшние реалии таковы, что надзорные органы, например Россельхознадзор, расследуют каждый случай мора пчел по отдельности. А самому владельцу ульев еще и нужно доказать, что насекомые погибли в результате полива соседних полей пестицидами. Власти рассчитывают, что после внедрения новой системы оповещения пчеловодов о предстоящей обработке полей и лесов, удастся полностью исключить массовую гибель пчел. Правда, заработает эта чудо-система в полную силу только в 2022 году.