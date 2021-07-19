Россельхознадзор назвал предположительную причину массовой гибели пчел в Башкирии

Инспекторы вместе с прокуратурой провели отбор проб патологического материала в десяти районах Фото: Евгения ГУСЕВА

В Управлении Россельхознадзора Башкирии назвали предположительную причину массовой гибели пчел в районах республики. Специалисты связывают это с обработкой полей пестицидами и арохимикатами со стороны сельхозпредприятий.

Как отметили в надзорном ведомстве, обращения граждан в связи с массовой гибелью пчел во время медосбора продолжают поступать. Инспекторы вместе с прокуратурой провели отбор проб патологического материала в десяти районах: Аургазинском, Ермекеевском, Шаранском, Стерлитамакском, Гафурийском, Мелеузовском, Ермекеевском, Зилаирском, Зианчуринском и Кармаскалинском.

Всего было отобрано 260 проб. Все они направлены на изучение в Алтайскую ЦНМВЛ (Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию).