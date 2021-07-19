В Башкирии во время купания в озере утонул 34-летний мужчина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вода, а точнее купание в неположенных местах, продолжает забирать человеческие жизни. Так в Госкомитете Башкирии по ЧС рассказали об очередной жертве неудачного заплыва – накануне в реке Сим возле деревни Охлебинино Иглинского района утонул 34-летний мужчина. Как рассказали в ведомстве, молодой человек купался на диком пляже и неожиданно пошел ко дну. Позже его тело вытащили из воды спасатели.

Напомним, за эти же выходные утонули еще несколько молодых людей. Так в Кумертау утонул 18-летний парень, который прыгал в воду с надувного матраса, а в Уфе неподалеку от пляжа «Райский берег» утонула 15-летняя школьница, которая сначала выпивала с друзьями алкоголь, а потом полезла в воду.