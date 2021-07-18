«Прыгали в воду с надувного матраса»: в Башкирии водолазы нашли тело 18-летнего парня

Спасатели напоминают, что нельзя купаться в пьяном виде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жара по-прежнему ведет людей поближе к водоемам, но купание в неустановленных местах может привести к трагедии. Так вчера в Кумертау утонул 18-летний парень, пришедший вместе с друзьями искупаться на местный пруд Маячный. Ребята весело проводили время, прыгая в воду с надувного матраса, но в какой-то момент парень тоже прыгнул, после чего скрылся под водой. Друзья пытались найти его своими силами, но было уже поздно. Как рассказали в Госкомитете по ЧС, тело утонувшего юноши водолазы нашли в 30 метрах от берега и вытащили на берег.

Напомним, это не единственный несчастный случай, произошедший вчера в Башкирии. в Уфе рядом с пляжем «Райский берег» утонула 15-летняя девочка, которая вместе с друзьями отдыхала на берегу реки. Ребята распивали алкоголь и купались, и в какой-то момент потеряли подругу из виду, и она утонула. Тело ее позже нашли спасатели.