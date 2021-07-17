В Уфе нашли тело 15-летней девочки

Фото: управление по гражданской защите

Управление по гражданской защите передает, что рядом с пляжем «Райский берег» вчера, 16 июля, вечером произошел несчастный случай, который унес жизнь 15-летней девочки. По информации спасателей, она погибла на озере.

Очевидцы сообщают, что она находилась на пляже вместе с большой компанией, которая распивала алкоголь и купалась за пределами благоустроенной территории. В какой-то момент, со слов очевидцев, среди подростков началась суета, а когда к ним подошли, они рассказали, что пропала одна из девочек.

Тело утонувшей было обнаружено совершенно в другой стороне от того места, на которое ссылались друзья. Предварительно, погибшая была в состоянии сильного алкогольного опьянения.