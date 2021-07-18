Уфимцев напугал труп мужчины в озере Кашкадан

Фото: УГЗ по г. Уфа

Неожиданную находку обнаружили сегодня утром случайные прохожие в уфимском микрорайоне Сипайлово: в озере Кашкадан неподалеку от берега виднелось тело утопленника. Прибывшие на место спасатели вытащили утопшего из воды: им оказался мужчина, причем он был в одежде. По предварительным данным тело пробыло в воде не менее двух суток, поэтому начало уже разлагаться. Как уточнили в Управлении гражданской защиты по Уфе, сейчас личность погибшего и при каких условиях он оказался в воде, сейчас устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, что несчастные случаи на воде уже унесли жизнь нескольких молодых людей в минувшую субботу. В Кумертау в местном пруду утонул 18-летний парень, который прыгал в воду с надувного матраса. А в Уфе утонула 15-летняя девочка, которая вместе с друзьями отдыхала рядом с пляжем «Райский берег». Подростки употребляли алкоголь и не сразу заметили пропажу одной из сверстниц. Позже ее тело вытащили из воды водолазы.