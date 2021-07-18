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Происшествия18 июля 2021 10:32

В Башкирии начался суд над мужчиной, который задушил и надругался над телом подруги матери

2,5 года убитая числилась пропавшей без вести, пока ее скелет не нашли на местной свалке
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Родственники Галины П. до последнего верили, что она найдется живой

Родственники Галины П. до последнего верили, что она найдется живой

В Зилаирском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 28-летнего жителя деревни Бурибай Хайбуллинского района – его обвиняют в убийстве и посмертном изнасиловании 44-летней местной жительницы.

Напомним, эта жуткая история берет свое начало еще с ноября 2018 года, когда в Бурибае без вести пропала 44-летняя Галина П. Женщина вышла из дома в одном халате и галошах, после чего зашла в гости к своей знакомой. Приятельница подтвердила информацию, что Галина действительно была у нее дома, они выпивали, после чего за пропавшей заехал ее знакомый и увез на машине в неизвестном направлении. Эту же версию подтвердил и сын собутыльницы, вот только живой Галину П. уже больше никто не видел.

Скелет убитой нашли на свалке под горами мусора. Фото: СК по РБ

Скелет убитой нашли на свалке под горами мусора. Фото: СК по РБ

Только спустя 2,5 года выяснилась страшная правда: женщину жестоко убили, а потом надругались над ее телом. Как удалось выяснить следователям, в тот роковой вечер пропавшая действительно гостила у своей подруги. Когда хозяйка дома уснула, ее 25-летний (на тот момент – Ред.) сын предложил Галине заняться с ним сексом, а получив отказ, разозлился и задушил женщину, после чего надругался над телом. Утром мужчина вместе с матерью упаковал убитую в пакет, после чего на санках вывез в сторону свалки, где и спрятал тело. Спустя 2,5 года следователи нашли скелетированные останки и отправили их на судмедэкспертизу, а сам же преступник не стал отпираться и признался в содеянном.