В Башкирии начался суд над мужчиной, который задушил и надругался над телом подруги матери

Родственники Галины П. до последнего верили, что она найдется живой

В Зилаирском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 28-летнего жителя деревни Бурибай Хайбуллинского района – его обвиняют в убийстве и посмертном изнасиловании 44-летней местной жительницы.

Напомним, эта жуткая история берет свое начало еще с ноября 2018 года, когда в Бурибае без вести пропала 44-летняя Галина П. Женщина вышла из дома в одном халате и галошах, после чего зашла в гости к своей знакомой. Приятельница подтвердила информацию, что Галина действительно была у нее дома, они выпивали, после чего за пропавшей заехал ее знакомый и увез на машине в неизвестном направлении. Эту же версию подтвердил и сын собутыльницы, вот только живой Галину П. уже больше никто не видел.

Скелет убитой нашли на свалке под горами мусора. Фото: СК по РБ

Только спустя 2,5 года выяснилась страшная правда: женщину жестоко убили, а потом надругались над ее телом. Как удалось выяснить следователям, в тот роковой вечер пропавшая действительно гостила у своей подруги. Когда хозяйка дома уснула, ее 25-летний (на тот момент – Ред.) сын предложил Галине заняться с ним сексом, а получив отказ, разозлился и задушил женщину, после чего надругался над телом. Утром мужчина вместе с матерью упаковал убитую в пакет, после чего на санках вывез в сторону свалки, где и спрятал тело. Спустя 2,5 года следователи нашли скелетированные останки и отправили их на судмедэкспертизу, а сам же преступник не стал отпираться и признался в содеянном.