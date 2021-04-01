Задушил до смерти, а потом занялся сексом: мать и сын из Башкирии годами скрывали убийство женщины

Обеспокоенные родственники обращались за помощью даже к экстрасенсам, часть которых говорила, что Галина жива и намеренно скрывается, а часть твердила – мертва и убита.

Сегодня 1 апреля Башкирию ошарашила новость – в Хайбуллинском районе республики установили подозреваемого в убийстве 44-летней Галины Пономаревой. Женщина пропала еще в ноябре 2018 года.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Информация о пропаже 44-летней Галины Пономаревой в селе Бурибай Хайбуллинского района Башкирии появилась в социальных сетях 5 декабря 2018 года. Сообщалось, что женщина ушла из дома 24 ноября 2018 года в одних галошах и халате и не вернулась. Вечером того же дня ее видели местные жители, но дальше след женщины теряется.

Несчастную искали волонтеры, сельчане, полиция и спасатели. Однако все тщетно – она как в воду канула.

Обеспокоенные родственники обращались за помощью даже к экстрасенсам, часть которых говорила, что Галина жива и намеренно скрывается, а часть твердила – мертва и убита.

К сожалению, живой Галину найти не удалось. Спустя почти два с половиной года следователи раскрыли пропажу – женщину убили и изнасиловали.

ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ИНТИМА И БЫЛА ЗАДУШЕНА

«КП-Уфа» стали известны обстоятельства той ночи на 25 ноября 2018 года, когда Галину убили. Как сообщил собственный источник в правоохранительных органах, женщину сначала задушили, а потом занялись с ней сексом. Так жестоко с ней расправился 25-летний (на тот момент - Ред) сын подруги, к которой она пришла в гости.

Как отметили в МВД Башкирии, поначалу признаков криминального характера в исчезновении Пономаревой не имелось. Тело никак не могли найти, причастных к исчезновению сначала тоже не было. Потом стало известно, что в день пропажи Галина гостила у своей подруги в селе Бурибай, с которой они выпивали. Но собутыльница сказала, что Галина от нее ушла живой, а заехал за ней знакомый мужчина. Эту же версию подтвердил сын подруги, который, как выяснилось, был причастен к исчезновению.

Сыщикам потом удалось выяснить, что Галина от подруги не уходила, а была убита ее сыном. В ночь на 25 ноября пропавшая гостила у жительницы села Бурибай. Когда хозяйка дома уснула, ее сын предложил Галине заняться сексом, но получил отказ. Разозлившись, тот сначала задушил женщину, а потом реализовал свой умысел.

Мать подозреваемого, узнав о произошедшем, помогла сыну спрятать убитую подругу в сарай, а потом вывезти тело на свалку.

Останки лежали на свалке

На сегодняшний день тело убитой обнаружено и направлено на судебно-медицинское исследование. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления. Преступник сознался в содеянном.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.