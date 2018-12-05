2018-12-05T09:15:11+03:00
Общество

В Башкирии ищут пропавшую без вести 44-летнюю Галину Пономареву

Женщина ушла из дома в халате и исчезла
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото предоставлено полициейФото предоставлено полицией
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Родные и близкие 44-летней жительницы Башкирии Галины Пономаревой просят помощи. Женщина пропала из дома больше недели назад и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Галина ушла 24 ноября около 7.00 утра из своего дома в поселке Бурибай, в районе Разведки. Как рассказали «Комсомольской правде-Уфа» в полиции, на женщине были лишь розовый халат и черные зимние галоши.

Вечером того же дня ее видели местные жители, но дальше след женщины теряется. Родственники пропавшей уже подключили к поискам полицию.

Если вы видели Галину или знаете, где она может находиться, просим позвонить по номерам 8-999-742-04-89 или 2-25-25 (дежурная часть полиции). Звонившему гарантируется анонимность.

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