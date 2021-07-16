В башкирском городе парочку застукали за интимом возле подъезда

Во время процесса мужчина будто чувствует, что за ним следят, и оборачивается в сторону камеры

В башкирском городе Октябрьском случайный прохожий заснял на камеру телефона парочку, которая занялась сексом возле подъезда жилого дома. Пикантное видео было слито в соцсеть.

По словам свидетеля интимной ситуации, все случилось ночью в 29-м микрорайоне. Влюбленных заметили возле дома №18 по улице Новоселов. На кадрах записи видно, что ничем не стесняющие друг друга полуобнаженные мужчина и женщина совершают характерные движение, сопровождающиеся не менее характерными звуками. Во время процесса любовник будто чувствует, что за ним следят, и оборачивается в сторону камеры – в этот момент запись прерывается.

В комментариях под видео пользователи из Октябрьского написали, что той ночью – предположительно, с 13 на 14 июля – даже из своего дома слышали, что творится на улице. Многих горожан возмутило поведение парочки.

– Потом люди сидят на этих скамейках. Дети там сидят. Биомусор – зла на них не хватает. Это уже деградация, последняя остановка край, – жестко высказался местный житель.

Отметим, что случаи публичного секса в Октябрьском уже случались, и не раз. Так, летом 2020 года посреди дня парочку застукали за интимом прямо на остановке, а январе мужчина и женщина предались любовным утехам в подъезде.