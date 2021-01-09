В подъезде одного из домов в башкирском городе Октябрьском на камеру засняли заснувшую полуголую парочку. Кадрами в местном сообществе в социальной сети поделилась очевидица. По ее словам, она стала свидетельницей интимной ситуации в доме №8 по улице 25-й микрорайон.На слитых в сеть записях видно пару – мужчина лежит на женщине на лестничной площадке. У обоих приспущены штаны. Завидев постороннего с камерой, проснувшаяся героиня ролика перевернулась и начала прикрывать собой кавалера, который никак не мог проснуться. Через несколько минут они все-таки смогли собраться с силами и покинуть подъезд.В комментариях под постом многие осудили автора за слитое видео:– Зачем такое снимать, ещё и выкладывать? Ну, увидели, ну, разогнали – зачем снимать то? – недоумевает горожанка.Впрочем, нашлись и те, кто вступился за очевидицу, опубликовавшую видео: «Молодец, что выставила это видео на обозрение, как-то надо бороться с этой распущенностью. Полная деградация личности», – поддержала местная жительница.