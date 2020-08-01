2020-08-01T17:16:11+03:00
Общество

Парочку в Башкирии застукали за интимом на остановке

У интимного процесса нашлись и свои зрители [видео]
Алексей Безгодов
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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На днях в городе Октябрьский один из водителей снял на камеру мобильного телефона публичный акт любви на остановке общественного транспорта. Автолюбитель просто ехал по своим делам, как вдруг заметил, что на скамейке внутри остановочного павильона занимаются сексом молодой человек и девушка. Дело было среди белого дня, но этот факт ничуть не смущал страстных любовников.

На видео, которое водитель выложил в социальные сети, видно, что у интимного процесса на остановке есть зритель. Рядом на скамейке сидела женщина, которая, по всей видимости, ждала автобус. В тот момент, когда там проезжал автор видеоролика, зрительница попросту наблюдала за происходящим.

В комментариях под в видео в одном из городских сообществ появилась информация, что прежде, чем двоих охватила непреодолимая страсть, они всю ночь употребляли спиртное во дворах многоэтажек. В компании якобы было три человека, и они очень шумно вели себя, чем вызвали негативную реакцию у жильцов.

В Башкирии парочка предалась любви на остановке // 1.8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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