Следком Башкирии проверит случай с лишившимся рук 10-летним мальчиком

Фото: Следком Башкирии

Следственный комитет Башкирии передает, что намерен установить обстоятельства получения электрического ожога 10-летним мальчиков в деревне Балтай Туймазинского района, в результате чего он лишился рук.

В ведомстве установили предварительно, что 7 июля ребенок залез в трансформаторную подстанцию, где получил серьезное поражение электротоком и термический ожог обеих рук. В больницу он попал в тяжелом состоянии.

В настоящее время следователи уже осмотрели место происшествия, очевидцы произошедшего и сотрудники устанавливают все причины и условия, которые этому способствовали.