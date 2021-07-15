Ильназ рос в многодетной дружной семье. Фото: соцсети

Жуткая история произошла на прошлых выходных в Туймазинском районе Башкирии. Там в селе Балтай 10-летний мальчик в результате несчастного случая лишился рук – они просто сгорели, когда ребенок нечаянно схватился за трансформатор под напряжением. Ильназ выжил – сейчас он находится в реанимации ожогового центра в Уфе, но обожженные руки пришлось ампутировать. Рядом с сыном постоянно находится его мать, и сейчас многодетная семья очень нуждается в помощи, ведь кроме младшего сына, в семье воспитываются еще шестеро детей!

ОБЕ РУКИ ПРИШЛОСЬ АМПУТИРОВАТЬ

Деревня Балтай – совсем небольшая, и развлечений там никаких особо и нет – мобильная сеть практически не ловит, школа закрыта, даже местный клуб и то закрыли пару лет назад. Единственное развлечение для ребят – погонять мяч, но вот площадка, которую подростки облюбовали в качестве футбольного поля, находится в очень неудобном месте – рядом с кладбищем и трансформаторной будкой.

В тот день 10-летний Ильназ отправился с друзьями поиграть в футбол. Зачем мальчик дотронулся до трансформатора – сейчас остается только гадать. Беда в том, что он оказался под напряжением, и Ильназа пронзила волна тока, из-за чего он не смог самостоятельно опустить руку. Перепуганные подростки бросились за помощью, когда взрослые прибежали на площадку, то обнаружили Ильназа без сознания, а его обугленные руки дымились…

В тяжелом состоянии ребенка увезли в больницу, а потом переправили в Уфу – сейчас Ильназ находится в реанимации ожогового центра. Врачам удалось спасти его жизнь, но, к сожалению, руки пришлось ампутировать…

Сейчас рядом с мальчиком находится его мама Зульфия Давлетова, а отец вынужден искать любую подработку – ведь в семье помимо Ильназа воспитываются еще шестеро детей! Сам Марат Давлетов – преподаватель татарского языка, и чтобы хоть как-то заработать, ездит по деревням и дает уроки в разных школах.

Сейчас семья Давлетовых очень нуждается в помощи. Лечение Ильназа бесплатное, но необходимы средства на дорогу до Уфы и оплату пребывания в палате, чтобы мама могла находиться постоянно рядом со своим сыном, перенесшим ампутацию. Если вы захотите помочь маленькому мальчику, попавшему в беду, вы можете сделать посильный вклад на карту, привязанную к номеру 8(937)353-66-30 (получатель мама Ильназа Зульфия Шамиловна Давлетова).