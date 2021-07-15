В Уфе суд приостановил работу пансионата для престарелых, где старики лежали в своих фекалиях

В пансионате, по словам очевидицы, старикам почти не уделяли внимания. Фото: Рита И.

В Уфе Советский районный суд временно приостановил работу скандального пансионата для престарелых «Долголетие», на который пожаловалась жительница Башкирии, заявив, что за стариками там никто не ухаживает – и они лежат грязные и в собственных фекалиях. Мол, она отдала туда свою пожилую мать с деменцией, а через месяц забрала ее с огромным пролежнем, потому что за ней там никто не присматривал, а персонал и вовсе присвоил противопролежневый матрас.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, проверка показала, что фирма арендовала двухэтажный коттедж и устроила там частный пансионат для ухода за инвалидами и пожилыми. Вот только условия содержания постояльцев совсем не соответствовали ни требованиям пожарной безопасности, ни санитарно-эпидемиологическим нормам.

- Рассмотрение заявления прокуратуры о приостановлении деятельности пансионата до полного устранения нарушений законодательства находится на контроле, - отметили в пресс-службе ведомства.

Также напомним, что накануне в Абзелиловском районе суд приговорил владелицу пансионата «Дом Милосердия» Расиму Михаянову к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. В декабре прошлого года ветхое деревянное здание пансионата вспыхнуло, в пожаре погибли 11 постояльцев, и только троим удалось спастись. Оказалось, что в пансионате совершенно не соблюдались противопожарные меры безопасности, что и привело к трагедии.