«Грязные, в собственных фекалиях»: женщина рассказала об ужасах, которые творятся в уфимском пансионате

Фото: Рита И.

«Прошу обратить внимание на уфимский пансионат для престарелых «Долголетие» - это настоящий ад на Земле»: с таким криком души обратилась жительница Салавата Рита И. к главе Башкирии Радию Хабирову в соцсетях. Женщина рассказала, что вынуждена была сдать свою больную пожилую мать в пансионат для престарелых. Ей обещали уход и присмотр, но когда через месяц она навестила родственницу в пансионате, то обнаружила ее в ужасающем состоянии – истощенную и с гнойными пролежнями. В ужасе Рита И. забрала мать домой, а на пансионат написала заявление в Роспотребнадзор, чтобы заведение тщательно проверили. В самом же пансионате утверждают, что проблема надуманная, и все постояльцы содержатся едва ли не в курортных условиях.

«ВЫБИРАЛИ ПАНСИОНАТ ПО ОТЗЫВАМ В ИНТЕРНЕТЕ»

- Моей маме 79 лет, у нее деменция, она не ходит и не разговаривает. Мы все с утра до вечера на работе, поэтому за мамой присматривать некому. К сожалению, наше государство готово платить опекуну только 6 тысяч рублей в месяц, при условии, что он нигде не работает. Сиделки берут гораздо больше, а я хотела для мамы нормального медицинского ухода, поэтому на семейном совете мы все же решили на 2 месяца отдать ее в дом престарелых, - рассказывает Рита И. – Долго выбирали пансионат по интернету, наткнулись на «Долголетие» в Уфе. На фото – уютные, комфортные комнаты, обещают хорошее питание, медицинский уход, что мама будет себя чувствовать очень хорошо. Стоимость – 1000 рублей в день, для нас это был оптимальный вариант.

На официальном сайте пансионата комнаты для постояльцев напоминают дорогие гостиничные номера

В итоге муж Риты привез родственницу в пансионат 20 мая, а когда сама Рита приехала навестить ее через 2 недели то ужаснулась – у пожилой женщины в районе поясницы образовался огромный пролежень, хотя в пансионат они специально привезли новый импортный противопролежневый матрас. Однако вместо этого пожилая женщина лежала практически на голой кушетке, и судя по всему, к ней вообще никто не подходил, чтобы перевернуть или усадить в кресло.

- Они мне заявили, что не стелили матрас в целях экономии электричества. Мол, его ж надувать надо компрессором, это все денег стоит. Вместо этого попросили привести мазь от пролежней. Я уже тогда поняла, что тут творится что-то страшное. Старики все грязные, голодные, изможденные, многие с гнойными язвами, лежат в собственных фекалиях, а вместо того, чтобы их вымыть и переодеть, на них кричат. Моя мама не разговаривает, поэтому я не смогла у нее добиться ответа – обижали ли ее, но хотя бы синяков не видела, - рассказывает Рита.

«ПРОЛЕЖЕНЬ СТАЛ ТАКИМ ОГРОМНЫМ, ЧТО Я ВИЖУ КОСТЬ»

Все закончилось тем, что в начале июля, по словам Риты И., ей позвонила хозяйка пансионата и потребовала, чтобы оплата теперь производилась только в наличной форме. Мол, не хотят проводить платежи через банк, чтобы не платить налоги. Рита попыталась объяснить, что проживает в другом городе и ей неудобно кататься только ради оплаты. В итоге в пансионате заявили, что договор расторгнут и в ультимативной форме потребовали забрать родственницу домой.

- В итоге 7 июля мы забрали маму домой. Пролежень стал уже таким огромным, что я вижу кость. Сначала мы переживали, что может потребоваться операция, но сейчас попробуем выходить своими силами. Не знаю, что мы будем делать дальше, но отдавать маму в этот ад я не буду, - делится Рита И. – Самое обидное, что наш противопролежневый матрас они присвоили себе, а нам выдали какую-то дешевую рухлядь и утверждают, что такой мы и приносили. А когда мы попытались поговорить с владельцем пансионата по телефону, он начал ругаться и оскорблять нас, поэтому разговора не вышло.

Фото: Рита И.

По словам женщины, сейчас она уже написала заявление в Роспотребнадзор, чтобы пансионат тщательно проверили, ведь постояльцы находятся там в ужасающих условиях.

- Персонал кричит на больных, совершенно не обучен оказанию медицинской помощи, просто набрали людей с улицы. Лежачие больные находятся на втором этаже, где крутая лестница и всё, выхода больше нет. В случае ЧП они просто элементарно не смогут вынести по ней всех стариков, эвакуационных путей больше нет. Нет средств пожаротушения, нет систем сигнализации при пожаре. Окна не открываются, смрад стоит на весь пансионат, грязь в санузлах, люди лежат на простых матрасах без простыней. Одна женщина вся фекалиях, а при громких звуках все сразу начинают вжимать головы в плечи от страха, - расписывает условия пребывания в пансионате женщина и убедительно просит всех родственников постояльцев забрать стариков домой.

«Я В ШОКЕ ОТ ОБВИНЕНИЙ!»

Сайт пансионата «Долголетие» больше напоминает рекламный буклет какого-то фешенебельного курорта-санатория, чем дом для престарелых. Тут для постояльцев обещают домашнюю атмосферу заботы и ухода, внимательное и чуткое отношение, а для лежачих больных – специализированный уход медперсонала. Диетическое пятиразовое питание, тщательные гигиенические процедуры, прогулки на свежем воздухе и занимательный досуг – как само собой разумеющееся. Цены вполне лояльные: от 700 (уход за самостоятельным ходячим человеком) до 1000 (если постоялец лежачий) рублей в сутки. Рай для пожилых, да и только!

В пансионате каждому постояльцу обещают домашнюю атмосферу, заботу и комфорт

- Я просто в шоке от обвинений, которые посыпались в нашу сторону. Это же все неправда! Никто у нас не лежит грязный или голодный, да каждый день приезжают родственники навестить своих близких, уж неужели бы они ничего не увидели? Хоть и коронавирус, в маске и с соблюдением всех правил посещения у нас не запрещены. Женщина жаловалась, что у ее мамы образовался пролежень, но и вы поймите – это лежачий человек. Какой бы ни был уход, от пролежней никто не застрахован. Вы почитайте отзывы на нашем сайте: нас же все благодарят. Говорят «спасибо» за нашу доброту, а тут такое… У меня сейчас состояние – под машину броситься хочется… - рассказала в беседе с «КП-Уфа» руководительница пансионата «Долголетие» Лилия.

Женщина выразила надежду, что проверка компетентных органов все расставит по своим местам, и все обвинения будут сняты. Более того, руководство пансионата даже собирается подавать в суд иск за клевету.

- Мы знаем, что мы правы, соответственно в срочном порядке будет подано заявление по статье 128 УК РФ «Клевета», - пригрозила Лилия.

В доказательство руководство пансионата просит почитать отзывы о заведении

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

По иронии судьбы накануне в правительстве Башкирии прошел «Инвестчас» на котором глава Башкирии Радий Хабиров поручил провести встречу с руководителями негосударственных социальных пансионатов для пожилых людей и инвалидов. На этой встрече планируется обсудить проблемы, существующие в пансионатах, пути их разрешения и меры поддержки.

В свою очередь министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова уточнила, что для полноценного обслуживания нуждающихся в Башкирии необходимо создать примерно 250 мест. Для этого в деревне Пушкинское Иглинского района планируется построить пансионат социального обслуживания на 22 койко-места. Для этой цели реконструируют и переоборудуют бывшую школу, закупят необходимую мебель и оборудование.

– У нас высокая потребность в таких учреждениях. Но очень важно уделить внимание безопасности пребывания жителей и создать для них максимально комфортные условия, –подчеркнул Радий Хабиров.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, что в октябре 2020 года разгорелся скандал вокруг уфимского пансионата «Моя семья». Сотрудница пансионата опубликовала фото, на которых изможденные голодные полуголые старики лежали на голых досках даже без матрасов. Выяснилось, что их держали взаперти, морили голодом и даже поднимали руку. После публикаций в СМИ в пансионат нагрянули с проверкой следователи и прокуратура, и вскоре по требованию надзорного ведомства, скандальное учреждение было закрыто, а большинство пожилых постояльцев забрали домой родственники.