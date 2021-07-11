Известны подробности смертельной массовой аварии с фурами и легковыми автомобилями в Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

В ГИБДД по Башкирии сообщили подробности массовой аварии с участием грузовика и легковых автомобилей, которая произошла вчера, 10 июля, в Иглинском районе республики. В ведомстве подтвердили информацию об одном погибшем и троих пострадавших. Больше жертв нет.

В пресс-службе дорожной полиции уточнили, что авария произошла в четвертом часу дня. Столкновение допустила 33-летняя жительница ХМАО за рулем "Toyota Chacer". Женщина налетела на встречный грузовой тягач Mercedes Benz с 45-летним жителем Челябинской области, а после столкнулась с грузовиком MAN с 36-летним водителем из Республики Беларусь.

После столкновения Mercedes опрокинулся и придавил «Ладу Гранту» с 41-летним водителем из Салаватского района. Попала под прицеп и Skoda Octavia с 46-летним уфимцем за рулем.

В аварии погиб 35-летний супруг управлявшей Toyota женщины. Она сама и две пассажирки из Skoda 44 и 36 лет были госпитализированы.