Массовое ДТП в Башкирии: фура столкнулась с легковушкой и рухнула на два встречных авто

фото: ГИБДД РБ

Сегодня днем, 10 июля, на трассе в Иглинском районе Башкирии произошло массовое ДТП с участием фуры, один человек погиб. Подробности инцидента сообщили в региональной ГИБДД.

фото: ГИБДД РБ

На 1521 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись Toyota Chacer и фура Mercedes. После удара многотонная машина повалилась на два встречных автомобиля – Skoda Octavia и «Лада Гранта».

На данный момент известно об одном погибшем – от полученных травм в больнице скончался пассажир Toyota, ее водитель госпитализирован. Помощь медиков также потребовалась трем пассажиром Skoda, на которую рухнула фура.

фото: ГИБДД РБ

После аварии сотрудники дорожной полиции организовали реверсивное движение. Сейчас они разбираются в причинах и обстоятельствах ДТП.