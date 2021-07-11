«Это был кошмар»: крупный град и ураган в районе Башкирии нанес серьезный урон местным жителям

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Жители Краснокамского района в социальных сетях рассказали о том, что 10 июля их накрыло настоящим ураганом. По словам жительницы села Новый Буртюк, от сильного ветра, града и ливня пострадал весь урожай.

– Вот такой прошел ураганчик, это уже растаяло, как грецкий орех было. Вот так вот у нас поломало иву. Это было что-то. Это был кошмар. Полдерева нет, картошки нет, кабачков, патиссонов теперь нет, – рассказала местная жительница в соцсетях.

Пострадавшая отметила, что пострадал весь высаженный урожай, повалило кучу деревьев. Сегодня, по прогнозам синоптиков, напомним, также ожидается град.