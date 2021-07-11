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Общество11 июля 2021 8:02

Синоптики пообещали в Башкирии дожди, грозы и град

В республике немного начнет спадать жара
Источник:kp.ru
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Башгидрометцентр сообщил, что сегодня, 11 июля, и завтра, 12 июля, в республику придет дождливая, пасмурная погода. Несколько понизиться и температура воздуха – максимальный обещанный показатель в эти два дня достигнет отметки 27°.

11 июля, по прогнозам метеорологов, местами ожидаются кратковременные грозы и дожди, обещают также ливни, град и порывы ветра д сильного. Что касается температуры воздуха, то днем она составит 22-27°.

Синоптики пообещали, что 12 июля местами пройдет небольшой дождь. Ветер обещают северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 10-15°, днем 20-25°.