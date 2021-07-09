Появилось видео задержания ФСБ Башкирии организатора террористической ячейки

В сети появилось видео задержания организатора террористической ячейки Фото: Александр ГЛУЗ

В сети появилось видео задержания в Уфе одного из организаторов террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана запрещенной в России по решению Верховного суда в 2003 году). Запись опубликовал телеграм-канал «Опер слил».

Как ранее писала «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник, задержанный 37-летний уфимец вовлекал жителей Башкирии в деятельность запрещенной организации. Он собирал соратников на «чаепития» и проводил среди них занятия по изучению основ опасной идеологии. Мужчина также давал своим подопечным задания и требовал отчеты об их исполнении. Во время обысков у него дома была обнаружена экстремистская литература.

Напомним, сегодня стало известно о том, что ФСБ задержала в Уфе 26-летнего молодого человека, готовившего террористическую атаку на один из объектов правоохранительных органов.