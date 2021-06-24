Собирались на «чаепития» и выполняли задания: в Уфе накрыли ячейку запрещенной террористической организации

Сотрудники спецслужб задержали троих человек Фото: Тимур ХАНОВ

На днях сотрудники ФСБ по Башкирии накрыли ячейку запрещенной международной террористической организации, действовавшей в Уфе, Уфимском и Нуримановском районах республики. Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник в правоохранительных органах, следователи возбудили уголовное дело в отношении организатора – 37-летний житель Уфы вовлекал жителей региона в деятельность «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Эта организация была запрещена по решению Верховного суда России еще в 2003 году.

По данным собеседника, организатор собирал мужчин на «чаепития», где проводил теоретические занятия по изучению основ идеологии запрещенной террористической организации. Кроме того, он давал вовлекаемым в террористическую деятельность некие задания, а потом требовал отчеты об их исполнении. Сотрудники спецслужб раскрыли также еще двоих молодых людей 27 и 33 лет, которые постоянно участвовали в этих «чаепитиях» и распространяли идеологию запрещенной на территории России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В отношении обоих правоохранительные органы возбудили уголовные дела.

У всех троих по решению судов провели обыски. Сотрудники ФСБ по Башкирии и полицейские обнаружили в их жилищах множество томов запрещенной экстремистской литературы. Более того, спецслужбы обыскали офисное помещение, которое использовал для собраний один из участников ячейки, и обнаружили там семь книг религиозного содержания, относящихся к идеологии международной террористической организации. Все изъятые рукописи и печатные книги переданы на экспертизу.

Как отметил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, двое из троих подозреваемых дали признательные показания, а третий давать показания отказался. Члены ячейки задержаны и допрошены, в ближайшее время решится вопрос о мере пресечения.

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