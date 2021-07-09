В ФСБ рассказали подробности задержания 26-летнего террориста в Уфе

Оперативники нашли у него дома готовое взрывное устройство Фото: Александр ГЛУЗ

Накануне в Уфе сотрудники ФСБ задержали 26-летнего молодого человека, готовившего террористическую атаку на один из объектов правоохранительных органов. Оперативники выяснили, что уроженец башкирской столицы планировал подорвать самодельное взрывное устройство. По данным Центра общественных связей ФСБ России, он является сторонником запрещенной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

Сотрудники спецслужб провели обыск в частном доме, который снимал подозреваемый в Уфе, и обнаружили там готовое самодельное взрывное устройство. Там же оперативники нашли компоненты для изготовления еще одной бомбы. А в мобильном телефоне молодого человека нашли переписку с членами террористической организации, где он подтверждал свои преступные намерения. Личность уфимца не раскрывается.

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