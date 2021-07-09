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Происшествия9 июля 2021 8:05

Машиниста, которого завалило в руднике в Башкирии, нашли – он погиб

Случай произошел в Хайбуллинском районе республики
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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ЧП в шахте произошло 8 июля в 9:16

ЧП в шахте произошло 8 июля в 9:16

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хайбуллинском районе Башкирии завершились аварийно-спасательные работы по поиску машиниста, которого завалило горными породами на строящемся руднике «Юбилейный». Как сообщили в МЧС, мужчина был обнаружен мертвым в кабине погрузочной машины. В час ночи 9 июля сотрудники экстренного ведомства достали его тело на поверхность.

Напомним, ЧП в шахте произошло 8 июля в 9:16. Погибший был единственным рабочим, кто оказался под завалом. По факту инцидента свои проверки проводят Следственный комитет и прокуратура Башкирии.

Смерть мужчины подтвердили и руководстве компании, которой относится рудник. В организации выразили соболезнования близким погибшего и пообещали помочь его родным со всем необходимым. Расследованием смертельного инцидента сейчас занимается специальная комиссия, состоящая из следователей и специалистов «Башмеди» и «ШСУ».