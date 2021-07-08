Обстоятельства произошедшего в руднике, в котором завалило рабочего, выяснят башкирские следователи

В результате проверки лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при выполнении работ в руднике, полицейские дадут правовую оценку случившемуся Фото: Иван МАКЕЕВ

Сибайские следователи занялись выяснением обстоятельств произошедшего ЧП в Хайбуллинском районе. Правоохранители проводят доследственную првоерку по признакам преступления, связанного с нарушением правил безопасности при ведении строительных работ.

Как следует из предварительных данных, сегодня, 8 июля 2021 в строящемся руднике «Юбилейный» обрушились горные породы. Под завалом оказался машинист погрузочно-доставочной машины. Сейчас на месте происшествия проводится разбор завала и ведутся поисково-спасательные работы.

Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают обстоятельства случившегося. В результате проверки лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при выполнении работ в руднике, будет дана правовая оценка.