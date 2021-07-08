В башкирском руднике обрушились горные породы – под завалом оказался человек

МЧС проводит поисково-спасательную операцию: в ней участвуют четыре единицы техники и 20 человек личного состава Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня утром, 8 июля в строящемся руднике «Юбилейный» в Хайбуллинском районе Башкирии обрушились горные породы. Под завалом оказался один человек. Об этом сообщило МЧС республики.

– Сообщение поступило в 9:16. В строящемся руднике «Юбилейный» на горизонте 340 метров произошло обрушение горных пород. Организовано оперативное реагирование сил и средств Сибайского военизированного горноспасательного взвода, – передали в экстренном ведомстве.

Человек, оказавшийся под завалом, – машинист погрузочной машины. О состоянии рабочего пока ничего не сообщается. Сейчас МЧС проводит поисково-спасательную операцию: в ней участвуют четыре единицы техники и 20 человек личного состава.