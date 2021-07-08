Жара в Башкирии перевалит за 30°

«Башгидрометцентр» сообщил о том, какая погода ожидается в ближайшие два дня. 8 и 9 июля на территории региона обещают жаркую погоду, а также дожди и грозы с усилением ветра.

8 июля, согласно опубликованной на сайте информации, ожидаются дожди и грозы. В МЧС ранее также предупреждали об усилении ветра. Температура воздуха днем 24-29°.

9 июля станет еще жарче, какие-то существенные осадки не ожидаются. Ветер обещают умеренный, местами возможны порывы до сильного. Температура воздуха ночью 13-18°, местами до 8°, днем 27-32°.